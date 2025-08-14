Un madrileño de 74 años, rescatado en Picos de Europa tras agotarse en la montaña

OVIEDO, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un montañero de 74 años, vecino de Madrid, ha sido rescatado este miércoles en Picos de Europa este jueves por efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de la Guardia Civil.

Según ha informado la Guardia Civil fue el martes, en torno a las 22.00 horas, cuando el Centro Operativo de Servicios (COS) de la Benemérita tuvo conocimiento de que un montañero estaba en estado de agotamiento en la base de Torre Cerredo. Iba a realizar un vivac en dicho lugar, dado que se encontraba cansado después de la actividad que había realizado.

A primera hora de este miércoles, los agentes realizaron gestiones para encontrarlo, dando todas ellas resultado negativo, por lo que se desplazaron hasta la zona de Collado Pandébano para intentar localizar el vehículo del montañero y recabar la máxima información posible.

Ante la falta de alguna señal por parte del montañero a las 11.00 horas se activó el helicóptero de la Guardia civil de asturias Asturias. Los especialistas del Greim fueron recogidos en Pandébano y trasladados a la Vega de Urriellu, dado que el fuerte viento reinante en la zona imposibilitaba la búsqueda aérea.

Iniciado el recorrido a pie en sentido inverso al del montañero hasta Torre Cerredo, consiguieron localizarlo a las 12.30 horas, facilitándole comida y bebida para posteriormente trasladarlo a pie hasta el Refugio del Urriellu donde llegaron en torno a las 13.45 horas.

Tras recoger varias pertenencias, tanto los especialistas como el montañero fueron recogidos por el helicoptero de la Guardia Civil y trasladados hasta Pandébano, donde un taxi esperaba al montañero para trasladarlo a localidad de Sotres. No presentaba lesiones físicas, tan solo signos de agotamiento y deshidratación.