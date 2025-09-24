La supresión del peaje del Huerna, la tasa turística y un reglamento de laicidad, entre las propuestas de Tomé

OVIEDO 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto en la Junta General del Principado de Asturias y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, ha presentado las propuestas de resolución correspondientes al debate de orientación política que se celebra estos días.

Entre las cuestiones que plantea Tomé en un total de 18 propuestas de resolución, se encuentra la solicitud de la supresión del peaje del Huerna, la imposición en Asturias de una tasa turística y la aprobación de un reglamento de aconfesionalidad o laicidad para el Principado.

Así, en materia de infraestructuras, Tomé insta al Gobierno presidido por el socialista Adrián Barbón a dirigirse de manera urgente al Gobierno Central para suprimir el peaje del Huerna lo antes posible en la presente Legislatura.

También pide realizar cuantas medidas sean oportunas para que el Gobierno Central ejecute de manera inmediata la obra del Vial de Jove de Gijón soterrado, así como "tomar la iniciativa" para que el Gobierno de España deje de aumentar los plazos continuamente y el inicio de la construcción de la estación intermodal de Gijón se produzca antes de finalizar esta Legislatura.

Por otro lado, Tomé Insta al Gobierno asturiano a separar la religión de lo político con el fin de garantizar y fomentar la libertad de conciencia individual y la independencia efectiva del Estado y sus instituciones con respecto a cualquier confesión religiosa o ideológica particular, asegurando la separación de los fines civiles y públicos de los intereses de carácter privado. Para ello, solicita la aprobación de un Reglamento de Aconfesionalidad o Laicidad del Gobierno de Asturias.

En cuanto a turismo, Covadonga Tomé pide al Gobierno impulsar las modificaciones pertinentes para la creación del Impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos (Tasa Turística) de cara al próximo verano.

GAZA

Otra de las propuestas de resolución planteadas incide en lo que planteó Tomé hace unos días en una rueda de prensa y se refiere a los contratos con empresas de Israel.

Así, insta al Ejecutivo a implementar, de manera inmediata, medidas en la contratación que eviten que empresas que, directa o indirectamente, realicen actividades comerciales o económicas en asentamientos ilegales en territorios palestinos ocupados puedan presentarse a las nuevas licitaciones, así como resolver, de manera inmediata, todos los contratos que puedan existir con empresas que, directa o indirectamente, realicen actividades comerciales o económicas en asentamientos ilegales en territorios palestinos ocupados.