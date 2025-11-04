Surf sin barreras: 24 alumnos protagonizarán las EDP Open Sessions en Gijón

Archivo - Uno de los participantes en las EDP Open Sessions, en la playa de San Lorenzo de Gijón en 2024. - EDP - Archivo

GIJÓN 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Playa de San Lorenzo acogerá este miércoles, 5 de noviembre, una nueva edición de las EDP Surf Open Sessions, dentro del programa 'Cuando hacemos surf, elegimos la Tierra', impulsado por EDP para promover la sostenibilidad, la inclusión y los hábitos de vida saludables.

En esta ocasión, 24 alumnos de entre 6 y 19 años del Colegio de Educación Especial Castiello de Bernueces participarán por primera vez en la actividad, acompañados por monitores de Skool Surf, docentes del centro y una veintena de voluntarios de la compañía energética.

La jornada ofrecerá a los participantes una primera toma de contacto con el mar en un entorno adaptado y seguro, con el objetivo de fomentar el deporte como herramienta de integración, bienestar y respeto por el medio ambiente.

Las EDP Surf Open Sessions se enmarcan en el compromiso de la empresa con la igualdad de oportunidades y la accesibilidad al deporte, y regresan a Gijón dentro del circuito de la Liga EDP Surf Pro Spain, que recorre Asturias, Cantabria y Andalucía.