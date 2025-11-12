Se suspende hasta mañana la búsqueda del hombre desaparecido en La Llaneza, Tineo

Archivo - Rastreo de una persona desaparecida en El Caleyo, en Ribera de Arriba, foto de archivo - SEPA - Archivo

OVIEDO, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) ha suspendido a las 17.52 horas de esta tarde la búsqueda del hombre desaparecido en La Llaneza, en el concejo de Tineo. Las tareas de rastreo se retomarán de nuevo mañana, jueves, siendo el punto de encuentro el Puesto de Mando Avanzado ubicado en la Casa del Puerto.

Según ha informado el SEPA en una nota de prensa, durante la jornada de este miércoles, los equipos de rescate trabajaron en una zona dividida en cinco sectores. En tres de ellos el rastreo se realizó a pie y en los otros dos intervino la unidad de drones.

En el operativo participaron el jefe de Bomberos de la Zona Suroccidental, un técnico de bomberos, tres efectivos de logística, ocho bomberos de los parques de Tineo e Ibias, la unidad canina de rescate, el grupo de rescate y la unidad de drones. También se sumaron la ERIE de Cruz Roja de Búsqueda y Salvamento, agentes del Medio Natural, voluntarios de Protección Civil de Tineo y Valdés y la Guardia Civil.

El dispositivo se activó tras el aviso recibido ayer martes a las 11.12 horas en el Centro de Coordinación de Emergencias. El aviso, procedente del COS Asturias, señalaba que la familia del desaparecido había denunciado su ausencia después de varios días sin noticias de él.