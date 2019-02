Taboada (Somos) critica que Margarita Robles visite a Asturias sin pasar por Oviedo e interesarse por La Vega

Publicado 27/02/2019 13:34:28 CET

OVIEDO, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Oviedo, Ana Taboada (Somos Uviéu), se ha mostrado crítica con que la ministra de Defensa, Margarita Robles, haya visitado Asturias este martes y no haya pasado por Oviedo para conocer el interés "prioritario" del Ayuntamiento por recuperar los terrenos de La Vega, que actualmente están en manos del ministerio que dirige.

A preguntas de los medios este miércoles, Taboada ha indicado que desde Somos "sorprende mucho" que Margarita Robles haya estado en Asturias "sin pasar por la capital". En ese sentido, ha criticado que una ministra "del mismo signo político que el alcalde" no haya visitado La Vega para "conocer el interés prioritario por recuperarlo".

Por todo ello, la vicealcaldesa se ha mostrado sorprendida en que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no "haga más y más rápido" por ceder los terrenos a la ciudad y ha señalado que desde su grupo van a preguntar al alcalde, Wenceslao López, por el tema.

"No puede ser que esto siga así y antes del 28 de abril no tengamos más avances", ha destacado, para calificar de "fundamental" que antes de las elecciones generales se llegue a un acuerdo definitivo, "porque este gobierno es la garantía de que no se especule con ese ámbito".