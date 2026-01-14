Taburete en Gijón: Concierto este Sábado con 'El Perro que Fuma'

Archivo - Cartel promocional del disco de Taburete 'El perro que fuma' - TABURETE - Archivo

OVIEDO, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Taburete ofrecerá un concierto este sábado, 17 de enero, en el recito de Gijón Arena dentro de su nueva gira 'El perro que fuma', donde presentará su último álbum y estrenará un renovado espectáculo de sonido y escenografía.

La banda madrileña arranca así una gira nacional que recorrerá las principales ciudades del país a lo largo de 2026. Las puertas del recinto se abrirán a las 20.00 horas y el concierto comenzará a las 21.00 horas. Los menores de 16 años podrán acceder únicamente si van acompañados por su progenitor o tutor legal, que será el responsable del menor durante el evento.

Durante el concierto, Taburete interpretará los temas de 'El perro que fuma', entre ellos temas como 'Cuando los hombres lloran' o 'Vino y Cemento', entre otros, además de sus grandes clásicos, en una puesta en escena que busca hacer cantar y bailar a todo el público.