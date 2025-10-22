Taburete presentará los temas de su nuevo disco el 17 de enero en el Gijón Arena

OVIEDO, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Taburete actuará el próximo 17 de enero en el Gijón Arena El grupo lanzará el próximo 28 de noviembre su nuevo disco "El perro que fuma", cuyos temas interpretarán en el recinto gijonés.

Con este álbum, ya son seis los discos del grupo madrileño desde su fundación en 2014. Temas como "Sirenas" o "5 sentidos" escalaron rápidamente en las listas de reproducciones, gracias a su sonido pop-rock y a las letras pegadizas.

En "El perro que fuma", la banda explora el impulso humano de dejarse llevar por la tentación. El proyecto incluirá canciones como "Primer intento", "110", "Oaxaca" o "Vino y cemento".

'El perro que fuma' Tour comenzará el 16 de enero en Santander y pasará, además de por Gijón, por escenarios emblemáticos como Razzmatazz (Barcelona), Santana 27 (Bilbao), Roig Arena (Valencia) o Paris 15 (Málaga), entre muchos otros. En total, las primeras 15 fechas recorrerán la península con un nuevo espectáculo de sonido y escenografía que promete marcar un antes y un después en la trayectoria del grupo.