Tania Blanco expone en el CMAE su mirada del impacto de la industira en la naturaleza con 'Atopaos'

OVIEDO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro Municipal de Arte y Exposiciones CMAE de la calle Llano Ponte, en Avilés, acoge hasta el 7 de diciembre la exposición 'Atopaos' de la artista asturiana Tania Blanco (Oviedo 1987), reciente ganadora del VIII Premio Museo Barjola de artes plásticas con su proyecto expositivo 'Gas, óxido, sal'.

Según ha informado el Ayuntamiento de Avilés, 'Atopaos' es una propuesta expositiva que reúne, a través de una cuidada selección de piezas, los últimos proyectos de la artista donde el hilo conductor de la muestra tiene que ver con la acción de recolectar materiales residuales desde una mirada afectiva hacia los territorios que habita.

La inauguración está prevista para este jueves a las 18.00 horas con la presencia de la artista y de la concejala de Cultura, Yolanda Alonso. Se podrá visitar en horario de martes y miércoles de 10.30 a 13.30 horas; y jueves, viernes, sábados y domingos de 18.00 a 21.00 horas.

Tania Blanco es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca y cuenta con un máster en Educación Artística y Pedagogía de la Universidad Complutense y otro de Diseño Gráfico y Preimpresión de la Escuela Aula Creativa de Madrid. Ha completado sendos ciclos superiores de Grabado y Estampación en la Escuela de Arte y Restauración de León y de Cerámica Artística en la Escuela de Arte de Cádiz. Posee una abundante trayectoria expositiva con muestras individuales desde 2012 en galerías de Asturias, Castilla y León y Euskadi. Además, representó a Asturias en el Festival Intercélticu de Lorient, en la Bretaña francesa, en 2019.