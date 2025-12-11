La tasa de incidencia de la gripe se incrementa un 80% en una semana en Asturias

Archivo - Imagen de recurso sobre vacunación - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La tasa de incidencia de la gripe se ha incrementado en un 80% en una semana en Asturias, con 114 casos por 100.000 habitantes. La consejera de Salud, Concepción Saavedra, ha asegurado que se mantiene "muy estable y controlada".

En unas declaraciones a los medios al término de la rueda de prensa en la que presentó la nueva estructura de la consejería, Saavedra ha explicado que las cifras de gripe H3 y H1 siguen siendo las mismas mientras que la incidencia del virus respiratorio sincitial este año "está siendo muy baja", con 16 casos detectados esta semana. Respecto al Covid-19, ha indicado que solo se han notificado seis casos en toda Asturias esta semana.

Saavedra ha destacado que la vacunación, tanto en niños como en mayores, ha sido clave para mantener la situación bajo control. "Hemos superado el 55% de cobertura de la población mayor de 64 años, unas cifras mucho más altas que otros años", ha señalado.

La consejera ha insistido en que la vacunación es "la mejor medida de prevención" y ha animado a la población a seguir acudiendo a los puntos de vacunación habilitados. Además, ha recordado que también es importante mantener las medidas higiénicas y de ventilación.

La consejera ha destacado que, gracias a la vacunación, este año no se han registrado las urgencias pediátricas que se daban en años anteriores por la gripe.