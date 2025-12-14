Tasa turística en Asturias: El PP alerta de "diferencias entre municipios" y penalización al turismo familiar

La diputada del PP de Asturias, Sandra Camino, durante una rueda de prensa. - PP ASTURIAS

OVIEDO, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional del Partido Popular Sandra Camino ha asegurado este domingo que la tasa turística que prevé poner en marcha el Principado es "una manzana envenenada" que creará diferencias entre municipios. Además, ha señalado que el Gobierno "ni siquiera saber cómo va a implementarla" porque no está definida.

En nota de prensa, Camino ha indicado que "lejos de transmitir y promocionar Asturias" esta tasa es "un impuesto a las vacaciones que, además, va a penalizar al turismo familiar tan demandado en nuestra región". Ha subrayado la diputada que "la presión turística del Principado nada tiene que ver con otros destinos que sí que sufren una saturación, no solo en verano sino en el resto del año".

La parlamentaria popular ha explicado que, según datos oficiales, la ocupación media anual en alojamientos es de alrededor del 50 por ciento en Asturias, sin contar el turismo rural que "aun pareciendo que respira está lejos de gozar de buena salud". Considera Camino que estos datos "no son base creíble para la implantación de esta tasa, porque a Asturias aún le queda mucho por crecer y un impuesto no es el mejor camino".

En 2024, ha agregado, el turismo asturiano generó alrededor de 474 millones de euros de recaudación fiscal total, sumando impuestos que terminan en las arcas autonómicas, estatales y locales, y de esa cantidad, unos 180 millones se estiman como ingreso directo para el Gobierno del Principado. "Estamos ante un gobierno que exprime a los asturianos y con esta tasa, también a quien nos visita", ha resumido.