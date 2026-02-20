El taxi a demanda en El Franco se podrá pagar con la tarjeta del CTA

Cecilia Pérez, alcaldesa de El Franco; Arantza Fernández, directora general de Transporte, y Gonzalo Canga, gerente del CTA. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de El Franco han alcanzado un acuerdo para mejorar el transporte en taxi a demanda que opera los martes para facilitar el acceso a servicios sanitarios, así como para abordar otras actuaciones de movilidad. El Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) comenzará a ofrecer estos servicios a lo largo de marzo y permitirá abonar el taxi con la tarjeta CONECTA.

Para habilitar este método de pago, el CTA iniciará el despliegue de terminales portátiles entre el colectivo de taxistas, una de las actuaciones previstas para incorporar nuevas prestaciones al billete único asturiano, según ha informado el Principado en nota de prensa.

Las rutas de transporte a demanda en El Franco operan cada martes para facilitar que vecinos puedan desplazarse a la capital el concejo, La Caridad, a realizar pruebas y controles médicos programados, así como cualquier otro tipo de gestión.

Los servicios del CTA darán cobertura a las parroquias de Llebredo, A Braña, Arancedo, Miudes, Villalmarzo y San Xuan de Prendonés/San Juan. El precio de cada trayecto será de 2,5 euros (5 euros ida y vuelta). Las personas usuarias deberán reservar su plaza a más tardar los lunes, antes de las 15.00 horas, mediante una llamada al número de teléfono habilitado por el ayuntamiento.

La directora general de Transportes, Arantza Fernández del Páramo, y la alcaldesa de El Franco, Cecilia Pérez, han firmado este viernes la actualización de las condiciones de integración del ayuntamiento en el consorcio para facilitar la puesta en marcha del transporte a demanda en taxi y otras mejoras en materia de movilidad.