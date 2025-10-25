El teatro de inmersión llega este sábado a Villaviciosa con la obra 'Oveja perdida ven sobre mis hombros'

Archivo - Chamán Producciones actúa este sábado en Villaviciosa con la obra ‘Oveja perdida ven sobre mis hombros’ - AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA - Archivo

OVIEDO, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo riojano Chamán Producciones actua por primera vez en Villaviciosa este sábado a las 19.30 horas. La compañía presenta la obra 'Oveja perdida ven sobre mis hombros', una propuesta que aborda las nuevas dinámicas laborales en la era de las sociedades multitarea, en un mundo cada vez más conectado y, al mismo tiempo, más disuelto.

Según ha señalado el propio Ayuntamiento, el montaje ofrece "una experiencia teatral singular con el público de pie, con libertad de movimiento alrededor de la escena, logrando perspectivas distintas del espectáculo". La entrada es libre hasta completar aforo, limitado a 60 personas.

La obra trata de un grupo de jóvenes freelancers que presta servicio a través de sus teléfonos móviles y ordenadores a una empresa multinacional y se escenifica en un contexto de creciente despersonalización del vínculo laboral, en el que deciden organizar un reclamo, tal y como ha detallado el Consistorio.

Chamán Producciones, con sede en La Rioja, está especializada en teatro profesional contemporáneo y en la exploración de nuevos formatos y dramaturgias, dentro de la línea del teatro de inmersión. Su equipo lo integran profesionales dedicados a la creación, investigación y producción de espectáculos vinculados a las artes escénicas.

La función forma parte del programa de intercambio cultural de artes escénicas 'Camino Escena Norte', impulsado por el Ayuntamiento de Villaviciosa.