El Teatro Jovellanos vuelve a abrir el telón, en Gijón, con 'Drácula', obra de Guayominí Producciones

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GIJÓN, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

'Drácula', la obra de Guayominí Producciones ganadora del Premio Jovellanos a la Producción Escénica 2026, será la encargada de reabrir el telón del Teatro Jovellanos, en Gijón, después de tres semanas cerrado por las obras de mejora.

Según una nota de prensa de Divertia, el espectáculo, una libre interpretación del personaje creado por Bram Stoker, se estrenará este próximo viernes, a las 20 horas, con las localidades agotadas.

Divertia ha resaltado, unido a ello, que esta función abre un último trimestre especialmente intenso, con una programación hasta finales de año que incluye teatro, danza, circo, magia y música, además de propuestas para diferentes públicos.

El teatro será uno de los grandes protagonistas del otoño, que comenzará con la propuesta de 'Feriantes', de la compañía El Patio Teatro y el Centro Dramático Nacional, que recibió el premio a mejor espectáculo de teatro documental en la pasada edición de FETÉN.

Asimismo, el próximo 10 de octubre llegará al Jovellanos 'Los dos hidalgos de Verona', una de las primeras comedias de William Shakespeare, en una producción de La Zona, la Compañía Nacional de Teatro Clásico y Cheek by Jowl.

El mes continuará con propuestas como 'Instrucciones para cruzar una habitación a oscuras' y 'Malquerida', una nueva aproximación al clásico de Jacinto Benavente con Aitana Sánchez Gijón en el papel de Raimunda, que ya ha agotado las entradas.

En noviembre será el turno, entre otras propuestas, de 'El entusiasmo', de Pablo Remón, y de 'La verdad', con Joaquín Reyes como protagonista, el 28 de noviembre.

El año teatral se despedirá en diciembre con una doble función de 'La ópera de los tres centavos', que cuenta con Coque Malla en el elenco.

De la danza al espectáculo acrobático La programación de otoño también reserva un espacio destacado para la danza y el circo, enmarcado en la XXVI edición de Danza Xixón.

'Este himno llevará la palabra Euforia', 'Bloodmoon', y 'El lugar de lo inservible' serán tres de las propuestas dancísticas, mientras que 'QOROQ' aportará una mirada ligada al circo contemporáneo.

Una de las grandes citas del último trimestre será 'Titizé', de la Compagnia Finzi Pasca, que llegará al Jovellanos en diciembre con siete funciones programadas.

La producción combina teatro, acrobacia, música y una cuidada puesta en escena para construir un espectáculo de gran formato y marcado carácter visual.

Música y magia para cerrar el año La música volverá a tener un peso importante en la programación.

A la nueva temporada de Encaja2, se une el ciclo Jazz Xixón con una serie de propuestas que recorrerán el jazz contemporáneo y reunirán en Gijón a músicos nacionales e internacionales.

La recta final del año estará reservada a Los Grandes del Gospel, que concentrará tres citas en diciembre: 'Mardi Jass Party', con New Orleans Gospel Choir, el día 18; 'The Soul of Gospel', con Black Heritage Choir, el día 19; y 'Spirit of New Orleans Gospel Choir', el día 20.

Además, el Teatro Jovellanos incorpora una nueva cita a su calendario de diciembre. El día 22, el escenario acogerá 'Luis Gardey, homenaje a Gijón', un concierto en el que el artista rendirá tributo a la ciudad. Las entradas se pondrán a la venta el próximo 13 de octubre.

La Semana Mágica de Gijón, además, pondrá el broche de oro a 2026 con la XII Gran Gala Internacional de Magia los días 26, 27 y 28 de diciembre. El programa completo se puede consultar en la web oficial del Teatro Jovellanos.