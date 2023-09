Tellado advierte de que "no valen eufemismos" porque "la amnistía es inconstitucional"

OVIEDO, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Vicesecretario de Organización Nacional del PP, Miguel Tellado, ha manifestado este jueves en Asturias que el PP tiene un encargo, que es la investidura de Alberto Núñez Feijóo y "van a llevarlo hasta las últimas consecuencias". Ha advertido además de que no valen los "eufemismos" y ha dejado claro que "la amnistía es amnistía y no es un alivio judicial, como dicen ahora los socialistas.

"Y la amnistía es inconstitucional. Diga lo que diga Pedro Sánchez y diga lo que diga todos los líderes del Partido Socialista que le avalan", ha manifestado Tellado, que ha destacado que son pocas las voces críticas que dentro del PSOE se atreven a alzar la voz contra las pretensiones de Pedro Sánchez, pero aunque son pocas, "son tremendamente valiosas".

En este sentido ha indicado Tellado que los críticos en el PSOE son siempre personas que no están en activo porque los que están en activo no pueden manifestarse en contra de Pedro Sánchez, ya que el PSOE es "un partido cesarista donde ya sólo manda uno y el resto no tienen ni derecho a tener opinión".

"Y el que la tenía distinta, o lo han echado o se ha ido. A la vista está lo que le ha sucedido recientemente al señor Leguina, que por unas declaraciones que al señor Pedro Sánchez no le gustaron, le abrieron un expediente y lo echaron. Lamentablemente eso es lo que está ocurriendo en España, en el PSOE", ha dicho Tellado.

Ha insistido en que siguen trabajando para que Feijóo sea presidente de España. "Aspiramos a conseguir los apoyos necesarios para que esa investidura se pueda materializar y alcanzar un cambio de gobierno en nuestro país", ha reiterado en varias ocasiones el dirigente del PP que ha añadido que por delante tienen 19 días todavía para lograrlo, pero desde luego lo harán "sin poner en venta los valores y los principios de la esencia democrática de nuestro país consagrados en la Constitución de 1978".

SITUACIÓN DEL PP DE ASTURIAS.

Miguel Tellado ha querido felicitar al PP de Asturias y a Diego Canga por los resultados electorales "importantes en esta comunidad" y ha destacado que fueron 780 votos los que alejaron a Diego Canga de la presidencia del Principado de Asturias.

Se trata según Tellado de un resultado histórico para el PP en las elecciones autonómicas pero también y un resultado histórico aquí en Asturias en las elecciones generales. "Yo quiero, por tanto, agradecer y felicitar el trabajo de mis compañeros en Asturias desde la dirección nacional, nos sentimos tremendamente orgullosos y satisfechos con el trabajo que aquí se ha hecho.

Preguntado por la posible convocatoria del congreso del partido en Asturias, Tellado ha indicado que todo el partido está centrado en lograr la investidura y "en una situación tan grave y tan importante sería una irresponsabilidad que el partido se descentre pensando en cuestiones internas de mera organización".

"Creo que todo el partido en toda España está centrado en ese objetivo, conseguir la investidura de Alberto Núñez Feijóo como próximo presidente del Gobierno de España, es un encargo de los más de ocho millones de españoles que nos dieron su confianza y es un encargo de su majestad el Rey, el Jefe del Estado. Y creo que por encima de eso no podemos encontrar una tarea más importante y creo que sería un error que nos distrajésemos", ha dicho Tellado.