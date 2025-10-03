Tellado (PP) dice que el blindaje del aborto es otro "conejo de la chistera" de un Sánchez (PSOE) "desesperado"

OVIEDO 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha dicho este viernes en Oviedo que la propuesta del Gobierno para incluir el derecho al aborto en la Constitución Española no es más que otro "conejo de la chistera" que saca el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se encuentra "desesperado" por los casos de corrupción y que busca distraer la atención con otras cosas.

A preguntas de los periodistas en una rueda de prensa, Tellado ha dicho que el socialista no es la primera vez que utiliza estas tácticas de "oportunismo político".

El dirigente popular ha cuestionado la capacidad de Sánchez para reformar la Constitución cuando "no tiene votos para convalidar un simple decreto", considerando que se trata de "fuegos artificiales para tapar las miserias y la corrupción de un gobierno que está podrido desde el minuto uno".

El representante del PP ha vinculado el anuncio del Gobierno con la posibilidad de un próximo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, sugiriendo que Sánchez busca "tapar sus propias debilidades" ante una posible investigación.

"Sánchez está prisionero de las miserias de su gobierno", ha manifestado Tellado, quien ha criticado duramente la gestión del presidente y su equipo, llegando a acusar al Ejecutivo de haber "llegado robando desde el minuto uno".

El dirigente popular ha eludido entrar en el fondo de la propuesta, señalando que no iba a caer en la "trampa" de un anuncio que solo es "una cortina de humo" para ocultar los problemas internos del Gobierno. Ha insistido en que "el sanchismo está en prisión sin fianza" y que este tipo de anuncios responden únicamente a la "desesperación" del presidente del Gobierno.

Además, Tellado ha añadido que el actual gobierno no está en condiciones de dar lección alguna de feminismo, ya que es el ejecutivo "que más daño ha causado a las mujeres en España". En este sentido, se ha referido a la ley del 'solo sí es sí' que habría reducido penas a violadores y agresores sexuales, al comportamiento de José Luis Ábalos cuando decía que era feminista, y al último escándalo relativo a las pulsaras antimaltrato.

"Esas sí son las mujeres vulnerables, as que creyéndose protegidas por un sistema de vigilancia de maltratadores, estaban desprotegidas por la incompetencia de un gobierno. Yo recuerdo los gritos de la ministra de Igualdad en el Congreso cuando decía 'vergüenza'; Si tuviese un poquito de vergüenza, la señora Ana Redondo estaría ya en su casa, asumiendo responsabilidades", ha comentado en relación al caso de las pulseras.