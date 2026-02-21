Tellado (PP) pide a Alfredo Canteli que se presente a la reelección como alcalde de Oviedo en 2027

El secretario general del PP, Miguel Tellado, conversa con el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, y el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, a su llegada al Congreso Local del PP de Oviedo en el Auditorio Príncipe Felipe. - PP DE ASTURIAS

OVIEDO, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha instado este sábado al alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, a volver a presentarse a las elecciones municipales de 2027. "Todos queremos que vuelvas a revalidar como candidato y como alcalde de Oviedo", ha afirmado durante su intervención en el Congreso Local del PP de Oviedo, donde se vota la candidatura de Mario Arias a la presidencia local de la formación.

Tellado ha recordado las recientes declaraciones de Canteli, quien condicionó su futuro político a la decisión del partido y a su estado de salud. "He venido a Oviedo a decirte: el partido te lo pide", le ha transmitido el dirigente 'popular', subrayando la necesidad de "unidad y fortaleza" dentro del PP ovetense. En este sentido, ha definido el Congreso Local del PP de Oviedo como "la estación de salida de un viaje importante" para el Partido Popular en Asturias en el que "hace falta todo el mundo".

Como primer hito, Tellado considera que este Congreso debe servir para revalidar el gobierno de la capital asturiana. "Nadie entendería que el PP no ganase las elecciones en 2027", ha enfatizado, asegurando que "a Oviedo le sienta bien el PP". "Lo tenemos muy bien para conseguirlo gracias al enorme trabajo del alcalde", ha asegurado.

RESPALDO A QUEIPO COMO LÍDER Y CANDIDATO AUTONÓMICO

En segundo lugar, Miguel Tellado se ha referido al escenario autonómico y ha revalidado al presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, como líder del partido en Asturias. "Igual que le he dicho a Alfredo Canteli que si él quiere, él será, Álvaro Queipo, yo te digo que no es que quieras o no quieras, es que no queda más remedio que ponerte al frente para darle a Asturias el gobierno que merece", ha dicho.

"Ya está bien del socialismo de la decadencia y de tratar a Asturias como si fuese una comunidad de segunda. Ya está bien de permitirlo, para eso está Adrián Barbón, pero desde luego eso no lo va a consentir el próximo gobierno del Partido Popular con Álvaro Queipo a la cabeza", ha enfatizado.

Así, ha remarcado que el PP "no puede fallar" en la pretensión de ganar las elecciones autonómicas en 2027, ya que a su juicio la formación sabe qué necesita Asturias y tiene "un equipo y un líder" para lograrlo. Tellado ha recordado cómo en 2023 el PP se quedó "a un milímetro" de conseguir la presidencia en Asturias.

"Barbón se salvó por los pelos, de chiripa, pero la mala gestión que están haciendo, su incapacidad para defender los intereses de Asturias frente al gobierno de España, les ha condenado", ha asegurado.

En clave nacional, ha apuntado a la necesidad de trabajar para dar a España "un gobierno distinto y mejor", algo que "solo puede lograr el PP". "Cuanta más fuerza tengamos en las urnas, más fuerza tendremos", ha dicho.