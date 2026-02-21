Los temporales arrastran a más de un centenar de frailecillos atlánticos hasta la costa asturiana

Dos de los frailecillos atlánticos rescatados en Asturias que lograron sobrevivir. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Recuperación de la Fauna Silvestre de Sobrescobio ha recibido 155 frailecillos atlánticos afectados por las condiciones meteorológicas adversas de las últimas semanas. De ellos, 15 llegaron con vida al equipamiento y, en la actualidad, cinco continúan en proceso de recuperación. El resto de los ejemplares no lograron sobrevivir.

La 'Fratercula arctica' es un ave típica del norte de Europa que rara vez llega a las costas asturianas, aunque en invierno puede acercarse. La sucesión de temporales marítimos de las últimas semanas ha motivado que muchos frailecillos hayan llegado al litoral del Principado, según ha informado el Ejecutivo en nota de prensa.

A cada ejemplar que llega al equipamiento de Sobrescobio se le practica una exploración general para comprobar su estado corporal y su nivel de hidratación. La mayoría de los frailecillos se encuentran muy débiles, con signos de desnutrición y deshidratación debido a la incapacidad de alimentarse antes de ser arrastrados por las corrientes hacia las playas.

Por esta razón, los primeros cuidados que reciben se centran en la rehidratación y la estabilización en un ambiente cálido y tranquilo. A continuación, reciben alimento de manera progresiva: primero se les ofrece una papilla de alta energía y fácil digestión y luego, pescado.

Una vez recuperado su estado corporal, se les aplica un baño especial con jabón y agua caliente, para limpiar su plumaje y restaurar las plumas dañadas. Posteriormente, se les introduce en una piscina para que puedan ganar peso y ejercitarse antes de ser liberados en su hábitat natural. El frailecillo atlántico pasa la mayor parte de su vida en el mar, donde su plumaje impermeable le permite mantenerse seco y conservar energía.

Por otro lado, a los ejemplares hallados muertos en las playas y a los que no logran recuperarse en el centro se les practica una necropsia y un análisis de influenza aviar para determinar la causa de la muerte y confirmar la ausencia o presencia de esta enfermedad.

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria insta a la ciudadanía a ponerse en contacto con el 112 ante el hallazgo de este tipo de aves, vivas o muertas, y a seguir las instrucciones que reciban para garantizar la correcta atención de la especie.