Teresa Mallada (PP) da positivo en Covid-19 con síntomas leves

OVIEDO, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP asturiano y portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Junta General, Teresa Mallada, ha contraído la Covid-19, según ha informado ella misma a través de su perfil en redes sociales.

Quiero informaros de que tras encontrarme mal ayer, me he hecho una prueba y he dado positivo en COVID-19. Por suerte, los síntomas son leves. Permaneceré en casa hasta que me indiquen los responsables médicos. Muchas gracias a todos y por favor, cuidaos y no bajéis la guardia.