The Poor ofrece el sábado un concierto en el Niemeyer (Avilés)

Las entradas para ver al cómico Joaquín Pajarón en el centro cultural, agotadas en una hora



OVIEDO, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La banda The Poor ofrecerá el sábado 25 de febrero a las 21.00 horas un concierto en la Sala Club del Centro Niemeyer. Los australianos incluyen la actuación en Asturias dentro de su gira por Europa.

Creada en 1986 en Darwin (Northern Territory), entonces bajo el nombre de 'The Poor Boys', los orígenes de este grupo están muy vinculados a actuaciones en los pub" de esa ciudad, hasta que, en 1992, se decidieron a grabar su creación de debut, el disco 'Rude, Crude & Tattooed', una mezcla de canciones de bar australiano, directas.

Un año después lanzaron su primer álbum, 'Who Cares', con su sencillo más popular, 'More Wine Waiter, Please'. Comenzaron así un par de décadas de implacable éxito en las que hicieron giras por todo el planeta, recorriendo Australia, Europa y Japón, y compartiendo escenarios con bandas renombradas como Suicidal Tendencies, The Scorpions, Alice In Chains, Van Halen o W.A.S.P. Tras varios periodos de parón, la banda, con Anthony Skene (Skenie) (voz/guitarra), Matt Whitby (bajo), Gavin Hansen (batería) y Daniel Cox (guitarra principal), vuelve a los escenarios con nuevo material, pero sin olvidar sus grandes éxitos.

El precio de la entrada para el concierto de The Poor es de 15 euros (13 euros con el descuento del Club Cultura) y se pueden comprar en la recepción y página web del centro cultural.

Por otro lado, el Centro Niemeyer ha informado que las entradas para ver el nuevo espectáculo del cómico asturiano Joaquín Pajarón ya están agotadas.

De hecho, según han explicado las localidades para 'Aquí...Supercentráu' se terminaron en tan solo una hora. Pajarón actuará en el Auditorio del Centro Niemeyer el sábado 15 de abril a las 20.00 con su último monólogo, un nuevo espectáculo cargado de situaciones cotidianas, experiencias vitales y reflexiones sobre el mundo llevadas sobre las tablas a través de su hilarante narración.