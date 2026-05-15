TIA Avilés Verano 2026: Inscripciones para 1.340 plazas y apertura del centro de La Toba

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AVILÉS, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés abrirá el próximo lunes, 18 de mayo, el plazo de inscripción para el primer y segundo turno de los Talleres Infantiles de Avilés (TIA) de verano. La oferta para este periodo estival suma un total de 1.340 plazas distribuidas en once turnos, con el objetivo de facilitar la conciliación laboral y familiar.

Sgún informa el Consistorio en una nota de prensa, como principal novedad de esta edición, el servicio se ampliará al colegio La Toba, en Llaranes. Este centro se suma a los habituales de El Quirinal, Versalles y Villalegre para el desarrollo de actividades culturales, deportivas y de ocio en horario de 07.30 a 15.30 horas.

Las inscripciones para los dos primeros turnos podrás realizarse hasta el 29 de mayo. El primer turno se extenderá del 22 al 26 de junio, mientras que el segundo lo hará del 29 de junio al 3 de julio. Se ofertan 140 plazas para cada uno de los dos turnos, siendo 1.340 las plazas ofertadas para todo el verano, sumando los once turnos.

La inscripción presencial se centralizará exclusivamente en el Edificio Fuero, en horario de 08.30 a 13.30 horas. Aquellas personas que ya tuviesen cita previa en el registro de la Casa Consistorial deberán acudir también a esta ubicación. Asimismo, se mantiene la vía telemática a través de la Sede Electrónica municipal.

Para quienes requieran apoyo en el trámite online, los telecentros municipales prestarán asesoramiento bajo cita previa, que puede solicitarse por internet o vía telefónica.

REQUISITOS Y PRECIOS

Podrán solicitar plaza los padres o tutores de menores que cursen educación Infantil o Primaria y que cumplan alguna de estas condiciones: estar empadronados en Avilés, trabajar en el municipio o que el menor esté matriculado en un centro educativo de la ciudad. El precio establecido por día es de 9,60 euros (sin comedor) y de 14,66 euros (con servicio de comedor incluido).

Ayuntamiento ha adelantado que, tras la finalización del contrato actual con la edición de verano, en septiembre comenzará una nueva adjudicación que incluirá "importantes mejoras". Entre ellas destacan el refuerzo del apoyo a menores con necesidades educativas especiales, la posibilidad de abrir grupos en horario de tarde y la ampliación de plazas en los turnos de mayor demanda.