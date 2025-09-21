El tiempo en Asturias hoy, domingo 21 de septiembre

OVIEDO 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, domingo, día 21 de septiembre de 2025 en Asturias cielo nuboso o intervalos nubosos. Brumas y bancos de niebla matinales y nocturnos en zonas de montaña del oeste. Lluvias y chubascos, que serán más intensos e irán acompañados de tormentas ocasionales por la tarde.

Temperaturas en descenso, más acusado en las máximas, donde será localmente notable en el interior. Viento flojo de componente oeste aumentando pronto a moderado en el litoral, con intervalos de fuerte a partir del mediodía, sobre todo en la mitad oriental.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 11 grados y una máxima de 18; en Gijón se oscilará entre la mínima de 13 y la máxima de 19, y Avilés entre una mínima de 12 y una máxima de 18.

En el mar, viento oeste o noroeste 5 o 6, amainando a 3 o 4 por la noche, y arreciando de nuevo a oeste 5 o 6 de madrugada. Marejada o fuerte marejada. Mar de fondo del noroeste aumentando a 1 a 2 m mar adentro. Lluvias y aguaceros, tormentas al principio. Localmente regular o mala.