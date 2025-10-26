El tiempo en Asturias para hoy, domingo, día 16 de octubre de 2025

OVIEDO, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé hoy, domingo, día 26 de octubre de 2025 en Asturias cielos nubosos o cubiertos abriéndose claros desde el final de la tarde y disminuyendo a poco nuboso al final. Probabilidad de brumas y nieblas matinales y vespertinas en zonas altas de la Cordillera.

Precipitaciones débiles dispersas que cesan durante la tarde. Temperaturas mínimas en descenso. Temperaturas máximas en descenso en el sureste que será ligero o sin cambios en el resto. Las mínimas se esperan al final del día. Vientos flojos variables tendiendo durante las horas centrales a componente norte.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 8 grados y una máxima de 15; en Gijón se oscilará entre la mínima de 9 y la máxima de 17, y Avilés entre una mínima de 9 y una máxima de 17.

En el mar, viento al oeste en el Oeste de Peñas 4 a 6 amainando pronto a norte 2 o 3, temporalmente norte o norteste 4 por la noche. Fuerte marejada disminuyendo pronto a marejada o marejadilla.

Este de Peñas: oeste o noroeste 5 o 6, localmente 7 al principio, amainando por la tarde a 3 o 4. Fuerte marejada disminuyendo al final de la tarde a marejada o marejadilla. Ambas zonas: Mar de fondo del noroteste en torno a 2 metros. Lluvias. Temporalmente regular.