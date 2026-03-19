El tiempo en Asturias para hoy, jueves, 19 de marzo de 2026

OVIEDO 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, jueves, día 19 de marzo de 2026 en Asturias cielo poco nuboso con posible nubosidad de evolución en zonas montañosas, donde no se descarta algún chubasco aislado, y tendiendo a cubrirse por el suroeste por la noche. No se descartan brumas matinales en el litoral.

Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso, generalmente ligero. En el interior, viento flojo variable; en el litoral, viento flojo del este arreciando a moderado al final de la tarde.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 7 grados y una máxima de 21; en Gijón se oscilará entre la mínima de 8 y la máxima de 18, y Avilés entre una mínima de 7 y una máxima de 18.

En el mar, viento variable 2 a 4, principalmente este por la tarde, y oeste desde la madrugada. Rizada o marejadilla. Mar de fondo del noroeste de 2 a 3 metros, aumentando a 3 a 4 metros desde la tarde.