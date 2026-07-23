El tiempo en Asturias para hoy, jueves, día 23 de julio de 2026

OVIEDO 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, jueves, día 23 de julio de 2026 en Asturias cielo poco nuboso o despejado, con bancos de nubes bajas de madrugada y a últimas horas en áreas montañosas, donde podrían formarse brumas y nieblas ocasionales.

Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas sin cambios en el litoral y en ligero ascenso en el resto, más acusado en la vertiente sur de la Cordillera. En zonas de montaña, las mínimas podrán registrarse en el fondo de los valles. En el interior, viento flojo variable, arreciando y estableciéndose la componente norte durante las horas centrales; en el litoral soplará del este y nordeste.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 17 grados y una máxima de 28; en Gijón se oscilará entre la mínima de 18 y la máxima de 27, y Avilés entre una mínima de 17 y una máxima de 27.

En el mar, viento este o noreste 4 o 5 tendiendo temporalmente a variable 1 a 3 cerca de la costa, principalmente en el este, a partir de la noche. Mar de fondo del norte en torno a 1 metro.