El tiempo en Asturias para hoy, jueves, día 28 de agosto de 2025

OVIEDO 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, jueves, día 28 de agosto de 2025 en Asturias cielo con intervalos nubosos. Probables brumas matinales sin descartar bancos de niebla en zonas altas de la Cordillera. No se descartan lluvias débiles en el litoral.

Temperaturas en descenso, salvo las máximas en el este donde pueden ascender ligeramente. Viento de componente oeste; flojo en el interior y moderado en el litoral.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 13 grados y una máxima de 23; en Gijón se oscilará entre la mínima de 16 y la máxima de 24, y Avilés entre una mínima de 15 y una máxima de 23.

En el mar, viento oeste o noroeste 2 a 4 arreciando por la tarde desde el oeste a oeste o noroeste 4 a 6 excepto al este de Lastres. Marejada aumentando al final de la tarde al oeste de Lastres a fuerte marejada o localmente gruesa. Mar de fondo del noroeste de 3 o 4 metros disminuyendo a 2 o 3 metros. Lluvia ocasional.