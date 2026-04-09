El tiempo en Asturias para hoy, jueves, día 9 de abril de 2026

OVIEDO 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, jueves, día 9 de abril de 2026 en Asturias cielo poco nuboso, con nubosidad de evolución diurna en la Cordillera, y formación de nubosidad baja al anochecer. No se descartan chubascos en la Cordillera por la tarde.

Temperaturas mínimas en ligero descenso en el oeste y sin cambios en el resto; máximas en ligero ascenso, sobre todo en el oeste. Viento flojo variable en el interior; en el litoral soplará de componente oeste, girando progresivamente a norte y nordeste.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 11 grados y una máxima de 22; en Gijón se oscilará entre la mínima de 10 y la máxima de 20, y Avilés entre una mínima de 10 y una máxima de 20.

En el mar, viento variable 1 a 5 y marejadilla o rizada. A partir del mediodía, principalmente oeste o noroeste 3 o 4, ocasionalmente 5 al este de Peñas, y marejadilla. Mar de fondo del noroeste de 2 a 3 metros aumentando a 3 a 4 metros mar adentro. Aguaceros y tormentas ocasionales.