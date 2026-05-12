El tiempo en Asturias para hoy, martes, día 12 de mayo de 2026

OVIEDO 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, martes, día 12 de mayo de 2026 en Asturias cielo nuboso o cubierto, con lluvias y chubascos que podrán ser localmente fuertes y acompañados de tormenta; no se descarta puntualmente granizo. Brumas y posibles bancos de niebla matinales y vespertinos en la Cordillera que podrían extenderse a otros puntos del interior.

Temperaturas mínimas con pocos cambios, salvo algún ascenso local en el interior central; máximas en descenso, en general ligero. Viento flojo variable en el interior, rolando a componente norte; en el litoral soplará moderado, del este girando a norte.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 11 grados y una máxima de 16; en Gijón se oscilará entre la mínima de 13 y la máxima de 18, y Avilés entre una mínima 12 y una máxima de 17.

En el mar, viento variable 1 a 3. Rizada o marejadilla. Mar de fondo del norte o noroeste de 1 a 2 metros.