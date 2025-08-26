El tiempo en Asturias para hoy, martes, día 26 de agosto de 2025

OVIEDO 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, martes, día 26 de agosto de 2025 en Asturias predominio de cielos nubosos o cubiertos. Brumas y nieblas matinales que al final de la tarde se repiten en el tercio sur. Precipitaciones débiles dispersas y algún chubasco, sobre todo por la tarde, que serán poco probables en el extremo suroeste.

Temperaturas mínimas con pocos cambios. Temperaturas máximas en descenso que será ligero o sin cambios en el litoral. Vientos flojos variables tendiendo por la mañana a oeste y noroeste en el litoral y a noroeste y norte en el interior.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 18 grados y una máxima de 26; en Gijón se oscilará entre la mínima de 19 y la máxima de 26, y Avilés entre una mínima de 18 y una máxima de 25.

En el mar, viento variable 1 a 3, arreciando a componente oeste 2 o 3 al avanzar la madrugada, ocasionalmente 4 mar adentro, amainando a oeste o noroeste 2 o 3 por la tarde. Marejadilla. Mar de fondo del noroeste de 1 metro. mar adentro, a partir de la madrugada. Ocasionalmente regular en el extremo oeste hasta la mañana.