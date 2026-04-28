El tiempo en Asturias para hoy, martes, día 28 de abril de 2026

OVIEDO 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, martes, día 28 de abril de 2026 en Asturias intervalos de nubes altas que, por la mañana y al final del día, irán con abundante nubosidad baja y brumas y nieblas asociadas, y en horas centrales con nubosidad de evolución en la Cordillera con chubascos y tormentas asociados que podrían ser localmente fuertes y con granizo.

Temperaturas con pocos cambios salvo un ascenso de las máximas en el tercio norte. Viento flojo de componente este fijándose en horas centrales del nordeste cuando arrecia hasta moderado en el litoral más occidental.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 12 grados y una máxima de 20; en Gijón se oscilará entre la mínima de 13 y la máxima de 19, y Avilés entre una mínima de 12 y una máxima de 19.

En el mar, viento este o noreste 2 o 3, arreciando a este 3 o 4 al final. Marejadilla. Aguaceros desde la madrugada. Regular.