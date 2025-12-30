El tiempo en Asturias para hoy, martes, día 30 de diciembre de 2025

OVIEDO 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, martes, día 30 de diciembre de 2025 en Asturias cielo poco nuboso al principio, aumentando a nuboso desde el litoral hacia el interior durante la mañana. Brumas y nieblas dispersas al final del día. Probabilidad de lluvias débiles por la tarde en la mitad oriental, sobre todo en el litoral.

Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso y máximas en descenso. Heladas débiles en cumbres de la cordillera. Viento flojo, del sur al principio y rolando a este a partir de mediodía.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 2 grados y una máxima de 12; en Gijón se oscilará entre la mínima de 5 y la máxima de 13, y Avilés entre una mínima de 5 y una máxima de 13.

En el mar, viento este o sureste 3 o 4, localmente 5 mar adentro, amainando pronto a variable 1 a 3, principalmente suroeste de madrugada y por la mañana. Rizada o marejadilla, localmente marejada mar adentro al principio. Mar de fondo del norte de 1 a 2 metros. disminuyendo a partir de la mañana.