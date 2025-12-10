El tiempo en Asturias para hoy, miércoles, día 10 de diciembre de 2025

OVIEDO 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, miércoles, día 10 de diciembre de 2025 en Asturias cielo nuboso, abriéndose claros para quedar con intervalos nubosos y poco nuboso al final. Probables brumas y nieblas durante la mañana en zonas altas de la Cordillera. Chubascos dispersos, más probables y frecuentes en la mitad oriental durante la primera mitad del día, remitirán por la tarde. Cota de nieve sobre 1.600-1.800 metros.

Temperaturas mínimas en descenso, que puede ser localmente notable en el interior, se producirán al final del día. Temperaturas máximas en descenso salvo en la Cordillera, donde habrá pocos cambios. Heladas débiles y dispersas en zonas altas de la Cordillera. En el litoral, viento flojo de componente oeste que tenderá a variable por la tarde. En el interior, viento flojo variable que tenderá a sur al final del día.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 7 grados y una máxima de 15; en Gijón se oscilará entre la mínima de 8 y la máxima de 16, y Avilés entre una mínima de 9 y una máxima de 16.

En el mar, viento oeste o suroeste 3 a 5, localmente 6 al principio, amainando a sur o suroeste 2 a 4 de madrugada, rolando a componente oeste al final. Marejadilla o marejada aumentando a fuerte marejada en el oeste al principio. Mar de fondo del oeste o noroeste de 3 a 4 metros. Aguaceros desde el oeste. Temporalmente regular o mala.