El tiempo en Asturias para hoy, miércoles, día 13 de mayo de 2026

OVIEDO 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, miércoles, día 13 de mayo de 2026 en Asturias cielo nuboso y cubierto. Probables nieblas matinales y vespertinas dispersas en zonas elevadas del interior. Precipitaciones débiles o localmente moderadas, más probables e intensas por la tarde. Temperaturas con cambios ligeros. Vientos flojos del norte y noroeste.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 10 grados y una máxima de 17; en Gijón se oscilará entre la mínima de 12 y la máxima de 18, y Avilés entre una mínima de 12 y una máxima de 17.

En el mar, viento variable 1 a 4. Rizada o marejadilla. A partir de la madrugada al este de Peñas, componente oeste 3 o 4 y principalmente marejadilla. Mar de fondo de norte o noroeste de 1 a 2 metros, disminuyendo gradualmente de este a oeste. Aguaceros ocasionales.