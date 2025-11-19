El tiempo en Asturias para hoy, miércoles, día 19 de noviembre de 2025

OVIEDO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, miércoles, día 19 noviembre de 2025 en Asturias cielo nuboso o cubierto. Brumas y nieblas en zonas altas de la Cordillera durante toda la jornada, se extenderán por la tarde a zonas más bajas. Lluvias, y fundamentalmente chubascos, a partir de la mañana, más intensos y persistentes en Picos de Europa.

Cota de nieve sobre 1.200-1.300 metros, bajando al final del día a 900-1.000 metros. Temperaturas en ligero descenso. Las mínimas se esperan al final del día. Heladas débiles en cumbres. Viento flojo del oeste, girando a norte por la tarde, con rachas moderadas.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 7 grados y una máxima de 12; en Gijón se oscilará entre la mínima de 8 y la máxima de 14, y Avilés entre una mínima de 9 y una máxima de 14.

En el mar, viento este o variable 2 o 3 tendiendo de madrugada a oeste o noroeste 2 a 4 y arreciando al final a oeste o noroeste 5 al este de Lastres. Marejadilla o rizada aumentando al final a marejada al este de Peñas. Mar de fondo del norte de 1 o 2 metros disminuyendo. Lluvias y localmente regular al principio y a partir de la madrugada.