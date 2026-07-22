El tiempo en Asturias para hoy, miércoles, día 22 de julio de 2026

OVIEDO 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, miércoles, día 22 de julio de 2026 en Asturias cielo nuboso en la Cordillera, poco nuboso en el resto; tendiendo a cubrirse por el día y a la apertura de claros a últimas horas. Brumas y nieblas matinales y vespertinas en la Cordillera.

Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas sin cambios en el litoral y en ligero ascenso, más acusado en el sur. Viento del noreste, flojo en el interior y moderado en el litoral.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 16 grados y una máxima de 28; en Gijón se oscilará entre la mínima de 18 y la máxima de 26, y Avilés entre una mínima de 16 y una máxima de 27.

En el mar, viento este o noreste 5 o 6 amainando a 4 o 5 a partir de la noche y tendiendo temporalmente a variable 1 a 3 cerca de la costa a partir de la madrugada. Mar de fondo del norte en torno a 1 metro.