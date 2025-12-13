El tiempo en Asturias para hoy, sábado, día 13 de diciembre de 2025

OVIEDO 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, sábado, día 13 de diciembre de 2025 en Asturias intervalos nubosos, de nubes bajas en su mayoría, y con predominio de los claros en el tercio sur. Probabilidad de brumas matinales dispersas en la Cordillera y por la noche brumas y nieblas en el tercio norte. Temperaturas mínimas en descenso y máximas en ascenso. Viento flojo de componente sur girando temporalmente durante las horas centrales a componente este.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 6 grados y una máxima de 15; en Gijón se oscilará entre la mínima de 7 y la máxima de 16, y Avilés entre una mínima de 8 y una máxima de 16.

En el mar, viento variable 1 a 3, arreciando desde el oeste a ciclónico oeste o suroeste 3 a 5 desde la madrugada. Marejadilla. Mar de fondo del noroeste de 1 a 3 metros, aumentando de 3 a 6 metros. Aguaceros a partir de la noche.