El tiempo en Asturias para hoy, sábado, día 21 de marzo de 2026

OVIEDO 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, sábado, día 21 de marzo de 2026 en Asturias cielo con intervalos nubosos por la mañana, poco nuboso por la tarde, y cubriéndose progresivamente de nubes bajas por la noche, con brumas y nieblas asociadas que pueden darse también de madrugada en el litoral occidental. No se descarta algún chubasco disperso por la tarde en la cordillera, que podría ir acompañado de tormenta.

Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en descenso generalizado. Viento flojo variable, con predominio de la componente norte durante las horas centrales, y del este en el litoral durante la tarde.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 9 grados y una máxima de 18; en Gijón se oscilará entre la mínima de 9 y la máxima de 17, y Avilés entre una mínima de 9 y una máxima de 17.

En el mar, viento este 3 a 5, desde medianoche amainando a 2 a 4, y localmente variable 1 a 3 cerca de la costa. Marejada o fuerte marejada disminuyendo a marejadilla o marejada. Mar de fondo del norte de 1 a 2 metros.