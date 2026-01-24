El tiempo en Asturias para hoy, sábado, día 24 de enero de 2026

OVIEDO 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, sábado, día 24 de enero de 2026 en Asturias predominio de cielos nubosos o cubiertos. Se esperan precipitaciones, débiles o localmente moderadas que serán generalizadas a partir de mediodía. Cota de nieve por encima de 400-500 metros subiendo hasta los 800-900 a últimas horas.

Temperaturas sin cambios significativos. Heladas débiles en la Cordillera, moderadas en cotas altas. En el litoral vientos de oeste con rachas muy fuertes. En el interior, viento flojo de suroeste virando a oeste a partir de mediodía, con algún intervalo de moderado.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 3 grados y una máxima de 11; en Gijón se oscilará entre la mínima de 5 y la máxima de 12, y Avilés entre una mínima de 6 y una máxima de 12.

En el mar, viento suroeste 5 a 7, temporalmente 8 mar adentro hasta la tarde. Fuerte marejada o gruesa, temporalmente muy gruesa mar adentro hasta la tarde. Al este de Lastres cerca de la costa, suroeste 3 o 4 y marejada o fuerte marejada. Mar de fondo del noroeste de 4 a 6 metros. Aguaceros, ocasionalmente tormentas.