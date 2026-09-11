El tiempo en Asturias para hoy, viernes, día 11 de septiembre de 2026

OVIEDO 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, viernes, día 11 de septiembre de 2026 en Asturias cielo poco nuboso o despejado, con algín intervalo nuboso en la cordillera. Temperaturas mínimas en ascenso generalizado y máximas sin cambios significativos. Viento flojo variable, tendiendo en horas centrales a componente norte en el interior y a moderado del este en el litoral.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 12 grados y una máxima de 23; en Gijón se oscilará entre la mínima de 13 y la máxima de 23, y Avilés entre una mínima de 13 y una máxima de 23.

En el mar, viento componente este 3 o 4, amainando a variable 1 a 3, principalmente sureste, de madrugada. Rizada o marejadilla. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros hasta la madrugada.