El tiempo en Asturias para hoy, viernes, día 1 de mayo de 2026

OVIEDO 1 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, viernes, día 1 de mayo de 2026 en Asturias nuboso o cubierto, con nubosidad de evolución por la tarde. Brumas matinales y vespertinas sin descartar alguna niebla dispersa en el litoral e interior. Lluvias y chubascos a partir de la tarde, menos probables en la costa y que pueden ser localmente fuertes e ir acompañados de tormentas en la Cordillera; sin descartase menos intensos a primeras horas del día.

Temperaturas mínimas en descenso, generalmente ligero, o sin cambios; máximas con pocos cambios significativos. En el interior, viento flojo variable con intervalos del noreste en horas centrales; en el litoral, viento flojo a moderado del este y noreste durante el día, variable el resto de la jornada.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 12 grados y una máxima de 20; en Gijón se oscilará entre la mínima de 12 y la máxima de 19, y Avilés entre una mínima de 12 y una máxima de 19.

En el mar, viento este o noreste 2 o 3. Rizada o marejadilla. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros.