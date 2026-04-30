El presidente de Renfe apuesta por su fusión con Adif para una mejor coordinación entre trenes y vías

El residente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia (tercero por la izquierda), comparece ante la Comisión de Investigación sobre el estado de la red ferroviaria en España, en el Senado - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha asegurado que la unión del operador ferroviario y el gestor de la infraestructura (Adif) bajo una misma sociedad es un modelo más favorable para el sector, al estar ambas operaciones estrechamente relacionadas.

Así lo ha manifestado este jueves en la Comisión de Investigación que el PP ha impulsado en el Senado para debatir sobre el sistema ferroviario y dilucidar la responsabilidad de los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) del pasado mes de enero.

A preguntas de los portavoces de los distintos grupos políticos, el presidente de Renfe ha argumentado que, entre todos los modos de transporte, el que quizás tiene más conexión entre el vehículo y la infraestructura es el ámbito ferroviario, al menos mucho más que la carretera y mucho más que el sistema aéreo.

"El sistema ferroviario es así porque, por decirlo de alguna manera, el tren está hablando continuamente con la vía y la vía con el tren. En ese sentido, hacer que el responsable de la vía sea uno (Adif) y el responsable del vehículo sea otro (Renfe), yo creo que no es la mejor de las decisiones y la comparte mucha gente", ha justificado.

Fernández Heredia ha explicado que en España se implantó este modelo porque así se planteó en la ley del sector ferroviario, pero cree que no se tiene que dar por hecho que tenga que ser así o que haya que normalizar ese modelo.

"En las redes de metro, por ejemplo, existe la integridad vertical y el gestor de la infraestructura, el gestor del material móvil y el operador están integrados en la misma sociedad, ya que todas estas cuestiones están dentro de una misma envolvente. En países como Alemania, Francia o Italia no se han separado y algunos que lo hicieron están dando marcha atrás como es el caso paradójico de Inglaterra", ha añadido.

En España, ambas operaciones estaban unidas hasta 2005, pero una ley europea obligó a los Estados miembros a realizar una separación de la contabilidad (para separar la financiación de trenes y de vías), aunque no era necesario crear dos empresas distintas, por lo que los países optaron por diferentes modelos para separar las dos actividades, normalmente a través de un holding con dos filiales.

Ante las dudas de algunos senadores de si ese otro modelo podría dar pie a una mayor ineficiencia al poder tapar una parte los defectos de la otra, el presidente de Renfe ha asegurado que existen mecanismos para mitigar ese riesgo y que la unión de operador y gestor de infraestructura tendría más efectos positivos que negativos.

ACCIDENTE DE ADAMUZ

En cuanto a la investigación de Adamuz, Fernández Heredia ha confirmado que Renfe se ha personado en la causa como perjudicado, de la misma forma que han hecho otras partes como Iryo.

El directivo ha reiterado que los protocolos de mantenimiento en Renfe "se cumplen estrictamente" y se siguen todos los programas y calendarios, al ser uno de sus "compromisos absolutos", que la Agencia de Seguridad Ferroviaria vigila.

COMPROMISO DE PUNTUALIDAD

Por último, respecto a la aplicación del nuevo compromiso de puntualidad que el PP incluyó en una ley para obligar a Renfe a tener que devolver el dinero de los billetes si los trenes se retrasan 15 minutos (frente a los 60 actuales), Fernández Heredia ha constatado que la empresa no incumple la ley por no aplicar esos nuevos criterios, ya que la ley mandata al Gobierno y no a Renfe a introducir ese mecanismo.

"El Gobierno ya ha recibido un informe de la Abogacía del Estado que habla de la inaplicabilidad de esa ley, entre otras cosas porque incumple la ley de competencias, porque incumple el reglamento europeo y porque incumple la ley del sector ferroviario", ha señalado en referencia a que solo obliga a Renfe a devolver el dinero pero no a Iryo y Ouigo.