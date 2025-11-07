El tiempo en Asturias para hoy, viernes, día 7 de noviembre de 2025

OVIEDO 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, viernes, día 7 de noviembre de 2025 en Asturias cielos nubosos y cubiertos tendiendo al final a intervalos nubosos. Precipitaciones débiles y moderadas. Temperaturas mínimas con cambios ligeros.

Temperaturas máximas en aumento. No se descartan heladas débiles y dispersas en cumbres de la Cordillera. Vientos flojos y moderados de componente sur, girando a oeste flojo. Probables rachas muy fuertes del suroeste de madrugada en la Cordillera occidental.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 11 grados y una máxima de 19; en Gijón se oscilará entre la mínima de 11 y la máxima de 20, y Avilés entre una mínima de 12 y una máxima de 20.

En el mar, viento variable 2 a 4, arreciando a oeste o suroeste 4 a 6 desde el oeste desde la noche, y a oeste o suroeste 7 y ocasionalmente 8 desde la mañana. Marejadilla o marejada, aumentando a gruesa o muy gruesa. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros. Localmente aguaceros o tormentas con regular o mala.