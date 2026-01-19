El tiempo en Asturias para este lunes, 19 de enero de 2026

OVIEDO 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, lunes, día 19 de enero de 2026 en Asturias cielos nubosos por la mañana, con apertura de grandes claros al final del día. Lluvias y chubascos débiles y dispersos que se extienden de oeste a este, y que afectarán en mayor medida al tercio oeste y la cordillera, tendiendo a remitir por la tarde. Cota de nieve entre 900 y 1.000 metros. Temperaturas mínimas en descenso y máximas sin cambios significativos. Heladas en la cordillera, serán moderadas en cotas altas. Viento flojo de componente sur en el interior, y moderado de oeste en el litoral.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 2 grados y una máxima de 11; en Gijón se oscilará entre la mínima de 5 y la máxima de 13, y Avilés entre una mínima de 5 y una máxima de 12.

En el mar, viento de componente oeste o noroeste de fuerza tres o cuatro, rolando a oeste o suroeste y arreciando a fuerza de cuatro a seis al final. Marejadilla o marejada. Mar de fondo del noroeste de uno a dos metros. Aguaceros. Localmente regular.