El tiempo en Asturias para este lunes

OVIEDO 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana, lunes, día 15 de noviembre de 2026 en Asturias Cielos nubosos o cubiertos. Probables brumas y nieblas matinales y vespertinas dispersas en zonas elevadas de la Cordillera. Precipitaciones débiles dispersas y algún chubasco, que tienden a remitir por la tarde.

Temperaturas mínimas en ascenso en el sureste que será ligero o sin cambios en el resto. Temperaturas máximas en aumento. Viento flojo a moderado de componente sur que arrecia por la mañana a hasta fuerte con rachas muy fuertes generalizadas.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 10 grados y una máxima de 19; en Gijón se oscilará entre la mínima de 11 y la máxima de 21, y Avilés entre una mínima de 11 y una máxima de 20.