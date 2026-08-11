El tiempo en Asturias para este martes

OVIEDO 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, martes, día 11 de agosto de 2026 en Asturias intervalos de nubes bajas por la mañana y poco nuboso después, con intervalos de evolución en el tercio sur, donde no se descarta alguna precipitación débil y dispersa por la tarde. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso, o sin cambios en el litoral occidental. Viento flojo variable en régimen de brisas, es decir, alternando la componente norte durante las horas centrales y el sur al principio y final del día.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 15 grados y una máxima de 29; en Gijón se oscilará entre la mínima de 17 y la máxima de 27, y Avilés entre una mínima de 17 y una máxima de 27.

En el mar, viento de componente variable fuerza 1 a 3. Rizada o marejadilla. Áreas de regular o mala por bruma o niebla a partir de la madrugada.