El tiempo en Asturias para este miércoles 13 de agosto

OVIEDO 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, miércoles, día 13 de agosto de 2025 en Asturias cielo nuboso, con abundante nubosidad baja, y también nubosidad de evolución diurna que puede ir acompañada de chubascos dispersos o tormentas ocasionales en el interior, más probables y frecuentes en la Cordillera y por la tarde, donde pueden ser localmente fuertes. Temperaturas mínimas en ligero descenso en la Cordillera y en aumento en el resto. Temperaturas máximas en descenso, que será notable, salvo en el litoral.

En el litoral, vientos flojos de componente oeste tendiendo a norte. En el interior, vientos flojos variables que tenderán a componente norte con intervalos más intensos asociados a las tormentas.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 19 grados y una máxima de 25; en Gijón se oscilará entre la mínima de 20 y la máxima de 25, y Avilés entre una mínima de 20 y una máxima de 24.

En el mar, viento componente variable 1 a 3, principalmente nordeste durante la tarde, arreciando a componente oeste 2 a 4 a medianoche, ocasionalmente 5 en el extremo este de madrugada, rolando a noroeste al final. Principalmente marejadilla. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros mar adentro. Áreas de regular o mala por bruma o niebla.