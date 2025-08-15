El tiempo en Asturias para este viernes, 15 de agosto

OVIEDO 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, viernes, día 15 de agosto de 2025 en Asturias intervalos de nubes bajas al principio, con brumas y nieblas dispersas asociadas, y poco nuboso el resto de la jornada en el litoral.

En el interior, poco nuboso o despejado con alguna nubosidad de evolución en la Cordillera. Temperaturas mínimas en descenso en el litoral y en aumento en el interior. Temperaturas máximas en aumento notable, menos acusado en zonas altas de la Cordillera. las temperaturas máximas superarán los 36 grados en el interior y alcanzarán los 38 en zonas bajas. Vientos flojos variables.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 18 grados y una máxima de 40; en Gijón se oscilará entre la mínima de 19 y la máxima de 34, y Avilés entre una mínima de 17 y una máxima de 33.

En el mar, viento componente este o nordeste fuerza 4 o 5, ocasionalmente 6 mar adentro al oeste de Cabo Peñas, amainando de madrugada a 3 o 4 y al final a Variable 2 o 3. Marejada disminuyendo de madrugada a marejadilla y al final a rizada. Mientras, al este de Cabo Peñas, componente este fuerza 3 o 4, localmente nordeste fuerzs 5 al principio en el este, amainando al final a variable fuerza 2 o 3. Marejadilla o marejada disminuyendo de madrugada a rizada. En ambas zonas áreas de niebla y localmente mala a partir de la noche.