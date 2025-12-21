El tiempo para este domingo en Asturias

OVIEDO 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, domingo, día 21 de diciembre de 2025 en Asturias cielos nubosos o cubiertos con apertura de claros en horas centrales del día. Lluvias y chubascos de madrugada y por la mañana, persistiendo, más débiles, en la Cordillera. Cota de nieve bajando a 500-700 metros por la mañana, y subiendo por la tarde a 700-900 metros. Temperaturas en descenso con heladas débiles a moeradas en la cordillera. Vientos del oeste y suroeste, flojos en el interior y moderados en el litoral.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 2 grados y una máxima de 8; en Gijón se oscilará entre la mínima de 5 y la máxima de 12, y Avilés entre una mínima de 5 y una máxima de 11.

En el mar, viento componente principalmente suroeste al oeste de Cabo Peñas, con fuerza 4 o 5 arreciando temporalmente a 6 mar adentro. Marejada aumentando temporalmente a fuerte marejada mar adentro. Cerca de la costa, principalmente al este de Cabo Bustos, temporalmente variable 1 a 4 y marejadilla o rizada. Al este de Cabo Peñas viento componente variable 1 a 4 arreciando a componente oeste fuerza 4 o 5 cerca de la costa y a 6 mar adentro al avanzar la madrugada. Rizada o marejadilla aumentando a marejada cerca de la costa y a fuerte marejada mar adentro al avanzar la madrugada. En ambas zonas mar de fondo del noroeste de 3 a 4 metros. Aguaceros.