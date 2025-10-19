El tiempo para este lunes en Asturias

OVIEDO 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana, lunes, día 20 de octubre de 2025 en Asturias intervalos nubosos tendiendo por la tarde a nuboso o cubierto. Brumas dispersas sin descartar nieblas matinales en zonas de montaña. Lluvias débiles por la mañana en el extremo suroeste que a partir de la tarde se extienden al resto con algunos chubascos.

Temperaturas en descenso, excepto en las mínimas en la mitad occidental, donde no se esperan cambios. Viento flojo a moderado de componente sur girando durante las horas centrales a componente oeste. Rachas muy fuertes en el tercio occidental, en el litoral y en cumbres, al final.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 13 grados y una máxima de 22; en Gijón se oscilará entre la mínima de 15 y la máxima de 23, y Avilés entre una mínima de 16 y una máxima de 22.

En el mar, viento variable 2 o 3, excepto suroeste 4 a 6 al oeste de Busto, arreciando por la tarde a oeste o noroeste 4 a 6 y rolando por la noche a suroeste 4 a 6, temporalmente Variable 2 a 4 al este de Lastres a partir de medianoche. Marejada al oeste de Busto y marejadilla o rizada en el resto, aumentando por la tarde a marejada o fuerte marejada excepto cerca de la costa al este de Lastres, ocasionalmente gruesa mar adentro a partir de la madrugada. Mar de fondo del NW aumentando a 1 o 2 metros. Lluvias. Localmente regular o mala desde mediodía hasta la madrugada.