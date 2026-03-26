El tiempo en Semana Santa en Asturias: Aemet prevé nubes y lluvias débiles para el Domingo de Ramos

Archivo - Procesión Domingo de Ramos, Semana Santa, en Gijón. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Semana Santa comienza en Asturias con tiempo variable, cielos nubosos y temperaturas sin cambios significativos, en una jornada de Domingo de Ramos en la que no se descartan precipitaciones débiles en la cordillera, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, la previsión para el día 29 apunta a intervalos nubosos que tenderán a aumentar a lo largo del día, con probables nieblas dispersas tanto matinales como vespertinas en la Cordillera. Además, podrían registrarse precipitaciones débiles en la zona oriental, que serían en forma de nieve a partir de unos 900 a 1.000 metros de altitud.

Las temperaturas experimentarán cambios ligeros, con heladas débiles y dispersas en zonas altas de la Cordillera, mientras que los vientos soplarán flojos a moderados de componente nordeste.

De cara al inicio de la semana, las temperaturas se mantendrán estables en las principales ciudades. Así, para el lunes 30 de marzo se prevén valores de entre 8 y 15 grados en Oviedo, y de entre 9 y 16 grados en Gijón y Avilés.

El martes 31, los termómetros subirán ligeramente en la mínima, con valores de entre 11 y 16 grados en Oviedo, Gijón y Avilés, según la información disponible hasta el momento por la Aemet.

A partir del miércoles, y aunque la Aemet no proporciona por el momento una previsión detallada para el resto de la semana, otros servicios meteorológicos como Eltiempo.es apuntan a una tendencia de estabilidad, con predominio de sol y nubes en buena parte de Asturias.

Para el miércoles 1 de abril, se esperan temperaturas en Oviedo de entre 8 y 17 grados, en Gijón de entre 7 y 14 y en Avilés de entre 9 y 15, en una jornada con intervalos de sol y nubes.

EL TIEMPO EN JUEVES SANTO Y VIERNES SANTO EN ASTURIAS

El Jueves Santo mantendrá una situación similar, con cielos variables y temperaturas de entre 8 y 17 grados en Oviedo, entre 7 y 15 en Gijón y entre 8 y 16 en Avilés.

El Viernes Santo, los termómetros oscilarán entre los 8 y los 18 grados en Oviedo, con posibilidad de lluvia, mientras que en Gijón se situarán entre los 9 y 14 grados y en Avilés entre los 9 y 16.

De cara al sábado, se prevén de nuevo intervalos de sol y nubes, con temperaturas de entre 8 y 17 grados en Oviedo, entre 7 y 14 en Gijón y entre 8 y 15 en Avilés.

Finalmente, el domingo se mantendrá la estabilidad, con valores de entre 7 y 17 grados en Oviedo, entre 8 y 13 en Gijón y entre 8 y 15 en Avilés.