El tiempo este viernes en Asturias

OVIEDO 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana, viernes, día 21 de agosto de 2026 en Asturias cielo nuboso o cubierto. Probables brumas y nieblas matinales y vespertinas en cotas altas de la Cordillera. Lluvias débiles generalizadas durante la primera mitad del día, más probables de madrugada y más persistentes en el litoral. Por la tarde podrán darse chubascos débiles y ocasionales en zonas del interior.

Temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios y máximas en ligero ascenso en zonas bajas del interior y sin cambios en el resto. Viento flojo variable en el interior que tiende al norte por la tarde, y moderado del oeste en el litoral que girará a componente norte por la tarde y amainará.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 14 grados y una máxima de 23; en Gijón se oscilará entre la mínima de 17 y la máxima de 23, y Avilés entre una mínima de 16 y una máxima de 23.

En el mar, al oeste de Peñas: Componente oeste 3 o 4 arreciando a 5 mar adentro al este de Bustos al avanzar la madrugada. Marejadilla o marejada. Este de Peñas: oeste o noroeste 3 o 4 arreciando a 4 o 5 a partir de la noche, localmente 6 mar adentro en el este al avanzar la madrugada. Marejadilla aumentando gradualmente a marejada al avanzar la tarde, predominando la marejada a partir de la madrugada. Ambas zonas: Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros aumentando temporalmente a 2 a 3 metros mar adentro. Aguaceros ocasionales.